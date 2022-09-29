Samsung Galaxy A04s Türkiye Satışları Başladı

Geçen hafta bir online satış sitesinden sipariş oluşturularak satışa çıkan Samsung Galaxy A04s, şu an resmi olarak Samsung Türkiye'nin sitesinde satışa açıldı. Böylece telefonun Türkiye fiyatları da resmi olarak belli oldu.

Samsung Galaxy A04s Özellikleri

Akıllı telefon, depolama kapasitesine bağlı olarak üç farklı renk seçeneği ile kullanıcıyla buluşuyor. Damla çentikli tasarıma sahip olmasının yanı sıra teknik açıdan 6,5 inç HD+ IPS LCD 90 Hz ekran özelliklerine sahip.

Selfie kamerası 5 MP çözünürlük desteği sunuyor. Ana kamera 50 MP, derinlik 2 MP, makro 2 MP olmak üzere üç arka kamera sistemine sahiptir. Türkiye'de satışa sunulan akıllı telefonun 8nm Exynos 850 işlemciye sahip olduğu biliniyor.

RAM kapasitesi olarak 3 GB ve 4 GB olmak üzere iki seçenek sunulan telefonda, depolama açısından 32 GB, 64 GB ve 128 GB olmak üzere üç farklı seçenek mevcut. 5.000 mAh pil gücü ile gün içerisindeki genel kullanımlar ve ihtiyaçlar ideal bir şekilde karşılanabiliyor.

Adroid 12 + One UI Core 4.1 ile kutusundan çıkan cihaz, Türkiye pazarında uygun olarak nitelendirilebilecek bir fiyat aralığına sahip.

Galaxy A04s Fiyatları