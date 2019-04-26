Samsung Galaxy A10, A20 ve A70 Teknik Özellikleri - Fiyatı

Samsung Galaxy A serisinin yeni üyeleri Galaxy A10 ve Galaxy A70 tanıtıldı. Galaxy J serisinin de yerini alacak modellerden A10 ve premium segmenti aramayan özellikleriyle dikkat çeken A70, teknik özellikleri ve fiyatı tüm detaylarıyla haberimizde.

Samsung’un amiral gemisi telefon modellerine yakın donanım sunması ve daha uygun fiyatlı olması yönüyle tercih edilen Galaxy A serisi modeller, baştan aşağı yenilendi. Avengers (Yenilmezler) serisinin dördüncü filmi olan Endgame (Oyunun Sonu) için düzenlenen özel sinema gösterimi etkinliğiyle birlikte tanıtılan yeni Galaxy A serisinin tasarım detaylarına ve özelliklerine baktığımızda geçen yıllara kıyasla üst seviye modellere çok daha yaklaştıklarını görüyoruz. Fiyat performans akıllı telefon arayan kullanıcılara yönelik tasarlanmış olan Galaxy A10, A20 ürün grubu ve premium seviyesinde A30, A50 ve A70 ürün grubu ile A80 modeli çok yakında tüketicilerle buluşacak.

Samsung Galaxy A70 Özellikleri ve Fiyatı

6.7 inç Sonsuz-U tasarımlı Super AMOLED ekranıyla yeni Galaxy A serisi arasında en büyük ekranlı model olarak öne çıkan A70, 25W hızlı şarj desteği sunan 4500 mAh bataryadan güç alıyor. 32MP çözünürlüklü selfie kamerası ile gelen telefonda üçlü arka kamera (32MP’lik ana kamera, 8MP’lik ultra geniş açılı kamera ile 5MP’lik derinlik kamerası) görüyoruz. İnsan gözüne yakın açıdan sahneler yakalayabilen, profesyonel çekim hissi yaratan arka plan derinliğini ayarlayabilen, gün boyu parlak ve net fotoğraflar çekebilen gelişmiş kameraya sahip olan telefon, üç farklı renk seçeneği (prizma siyah, prizma beyaz ve prizma mercan) ile 3.399 TL fiyattan satışa sunulacak.

Samsung Galaxy A70 Teknik Özellikleri Ekran 6.7 inç FHD+ (1080x2400) Super AMOLED, Sonsuz-U Ekran, Ekran İçi Parmak İzi Okuyucu Kamera ARKA Ana: 32MP, f/1.7 Ultra Geniş: 8 MP, f/2.2 (123°) Derinlik: 5 MP, f/2.2 ÖN: 32 MP, f/2.0 Boyut 164,3 x 76,7 x 7.9 mm İşlemci 8 Çekirdek (2.0GHz + 1.7GHz) Bellek 6GB Depolama 128GB + 512GB'a kadar microSD Pil 4500 mAh (25W hızlı şarj)

Samsung Galaxy A10 ve A20 Özellikleri ve Fiyatı

Galaxy A20 ve A10 ise Galaxy A serisinin en uygun fiyatlı iki modeli olarak tanıtıldı. Galaxy serisinin cazip fiyatlı modellerinden A20’de Sonsuz-V tasarımlı 6.4 inç Super AMOLED ekran, hızlı şarj destekli 4000 mAh batarya, 8MP ön ve 13MP ana, 5MP ultra geniş kamera bulunuyor. Mavi, kırmızı, siyah renk seçenekleri bulunan telefonun fiyatı; 1849 TL. Galaxy A10 serisinin en uygun fiyatlı modeli olan A10 ise Sonsuz-V tasarımlı 6.2 inç ekran, 5MP ön ve 13MP arka kamera, 3400 mAh batarya bulunuyor. Özellik olarak oldukça kısılan modelin fiyatı; 1449 TL. Bu modelin de mavi, kırmızı ve siyah renkleri bulunuyor.