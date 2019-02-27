Samsung Galaxy A10 Muhtemelen Böyle Görünecek

Bu yıl tanıttığı yeni akıllı telefonlarla sürekli gündemde olan Samsung, MWC 2019’da orta seviyedeki akıllı telefonları Galaxy A30 ve Galaxy A50’yi tanıttı. Her iki model de, daha önceki sızıntılardan elde edilen bilgilere paralel şekilde beklenilen zamanda ve beklenilen özelliklerle geldi. Fakat Galaxy A serisinin son üyesi olan ve giriş seviyesine hitap etmesi beklenen Galaxy A10, serinin diğer üyelerinden farklı olarak MWC 2019’da tanıtılmadı.

Görünüşe göre Samsung, Galaxy A10’u ileri bir tarihte tanıtmayı planlıyor. Ancak cihazın muhtemel görünüşüne ait bir görsel şimdiden ortaya çıktı. Slashleaks adlı web sitesinde paylaşılan Galaxy A10 görselinin, telefonun tasarımını baz alarak ona uygun kılıf üretimi yapan bir kılıf üreticisi tarafından oluşturulduğu söyleniyor.

Ancak yine de Galaxy A10 kesinlikle bu şekilde görünecek diyemeyiz. Bu bir sızıntı görseli olduğu için ve sızıntının güvenilirliği bilinmediği için şimdilik temkinli yaklaşmakta fayda var. Eğer Galaxy A10 piyasaya sürüldüğünde gerçekten bu şekilde görünecekse, telefonun tasarım açısından iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Çünkü sızıntı görseline göre, genellikle üst seviye akıllı telefonlarda gördüğümüz bir özellik olan uçtan uca ekran tasarımına Galaxy A10’da da yer verildiği görülüyor.

Etkileyici ekran tasarımının yanı sıra telefon, ekranın üst kısmında ufak bir çentiğe, cihazın arka kısmında tek bir kameraya ve hemen altında bir LED flaşa sahip. Cihazda görünür bir parmak izi sensörü bulunmuyor. Parmak izi sensörünün, Samsung Galaxy S10e'dekine benzer şekilde telefonun yan tarafına yerleştirileceği tahmin ediliyor.

Galaxy A10’un teknik özelliklerine gelindiğinde ise, gücünü Exynos 7884B işlemcisinden alması beklenen telefonun, 3 GB RAM’e ve 32 GB dahili depolama alanına sahip olması bekleniyor. 6.2 inç büyüklüğündeki ekranın HD+ çözünürlük sunacağı söylenirken, cihazın bataryasının da 4000 mAh kapasiteli olacağı belirtiliyor.

Samsung’un, Galaxy A10’u MWC 2019’da neden tanıtmadığı tam olarak bilinmiyor. Görünüşe göre resmi tanıtım için bir süre daha beklememiz gerekiyor.