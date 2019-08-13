Samsung Galaxy A10s Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Samsung, Galaxy A serisinin en yeni üyesi olan Galaxy A10s'i tanıttı. Sizler için Samsung'un yeni akıllı telefon modeli olan Galaxy A10s'in tüm teknik özelliklerini ve fiyatını derledik.

Samsung Galaxy A10s Özellikleri

Samsung Galaxy A10s, 6.2 inçlik HD+ ekrana sahip. İsmi açıklanmayan sekiz çekirdekli bir işlemciden gücünü alan cihazda, 2GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı bulunmakta.

Cihazın su damlası şeklindeki çentiğinde bir adet 8 megapiksellik kamera sensörü yer almakta. Galaxy A10s'in arka tarafında ise iki adet kamera sensörü bulunmakta. Bu kamera sensörleri şu şekilde: 13 megapiksel ana, 2 megapiksel derinlik sensörü.

4.000 mAh bataryaya sahip olan akıllı telefonda çift SIM kart desteği bulunmakta. Cihazın arka tarafında bir adet parmak izi okuyucusu bulunmakta. Android Pie ile kutudan çıkan Galaxy A10s'de ayrıca yüz tanıma teknolojisi de yer almakta. Cihazın mavi, koyu yeşil ve siyah olmak üzere 3 farklı renk seçeneği bulunmakta.

Samsung Galaxy A10s Fiyatı

Giriş seviyesi akıllı telefon modeli olan Galaxy A10s'in Hindistan'daki resmi satış fiyatı 126 dolar. Cihazın ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor.