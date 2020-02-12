Samsung Galaxy A11'in Kasa Tasarımı Ortaya Çıktı

Samsung'un yeni telefon modeli A11 için gelen sızıntılar devam ediyor. İşte cihazın kasa tasarımı.

Samsung'un yeni modeli Galaxy A11, birkaç hafta önce bir sitede ortaya çıkmıştı. Cihazın tanıtılmasının yakın olduğu tahmin edilirken, cihaz hakkında yeterince bilgi mevcut değildi. Gelen sızıntı ile birlikte cihazın tasarımını ve bu sayede bazı özelliklerini de görüyoruz.

Güvenilir bir kaynaktan gelen bu sızıntılarda cihazın arka kısmının plastik olduğunu görebiliyoruz. Dikey konumlandırılan kamera grubu, içerisinde üç adet kamera taşıyacak gibi duruyor. Tabii arka kısımda parmak izi sensörü olması da muhtemel. Cihazın bilinen diğer özelliklerinin arasında Android 10 ile geleceği ve 32GB gibi bir depolamaya sahip olacağı var. Ancak kesin diyemeyiz.

Yine tahminler üzerine cihazın 3GB RAM bellek ile geleceği var. 6 inç ve üzeri bir ekrana sahip olması ise muhtemel. Cihazın fiyatı hakkında tahmin yapmak ise şu an için zor. Ancak Türkiye için fiyatının 1500TL'den aşağı olması mümkün görünmüyor. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne gibi özellikler ortaya çıkacak.