Samsung Galaxy A12 Geliyor! İşte İlk Detaylar

Samsung, çok yakında Galaxy A serisindeki en düşük seviye cihazlarına bir yenisini daha ekleyecek. Samsung Galaxy A12 bazı özellikleri ortaya çıktı.

Samsung Galaxy A12 Özellikleri

Yeni bir rapora göre Galaxy A12, SM-A125F model numarasına sahip olacak. Galaxy A12'nin tasarımına dair henüz herhangi bir sızıntı bulunmamakla birlikte akıllı telefonun A11'e benzeyeceği yönünde söylentiler bulunmakta.

Cihaz 32GB ve 64GB dahili depolama alanı bulunacağı sızdırılan bilgiler arasında yer almakta. Galaxy A12'nin A11'de bulunan PLS TFT dokunmatik ekrana ve üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor.

Galaxy A11

Samsung Galaxy A12 hakkındaki detayların önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor. Detaylar geldikçe sizlere aktaracağız.

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