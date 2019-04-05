Samsung Galaxy A20 Hindistan’da Piyasaya Sürülüyor

Orta segment ile kullanıcılar için büyük çabalar harcayan Samsung şirketi, son olarak A20 lansmanını piyasaya sürüyor. Samsung Galaxy A20, teknik ürünler ve tasarım bakımından dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

Samsung firması, orta segmentte son olarak Galaxy M30 ürünlerini piyasaya sürmüştü. Galaxy A20 modelinin farkı; Galaxy M30 ve Galaxy A30'un aksine, Galaxy A20'nin HD + (720 x 1560) çözünürlük paneline sahip olması oldu.

Samsung Galaxy A20 teknik özellikler

Bu model; 6,4 inç Super AMOLED Infinity-V ekrana da sahip. Böyle bir ekran kalitesi ise orta segment için biraz fazla görünüyor. Galaxy A20 modelinin en çok dikkat çeken diğer özelliği de işlemcisi oldu. Telefona destek verecek olan işlemci; Exynos 7884 yonga seti olacak. Bu yonga seti ise, Galaxy A10 giriş seviyesi ile aynı.

Hafıza ve RAM açısından; 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı biraz yetersiz kalabilir. Telefonun çift SIM kart özelliğini ve depolama alanını genişletmek için özel bir microSD kart yuvası var.

Kamera Özellikleri

Samsung Galaxy A20 modelinin arka kısmında, iki farklı kamera bulunuyor. Bu kısımda yer alan birincil kamera; f/1.9 lensli. Ayrıca kamera kalitesi olarak da 13 MP sensöre sahip bir çift kamera kurulumu da var. İkincil kamera ise, 5MP ultra genişliğe sahip.

Bu modelin kamerası, standart diyebileceğimiz türler içerisine giriyor. Herhangi bir özelliği bulunmayan kameraların görüntü kalitesi de ortalama bir cep telefonu ile aynı özelliklere sahip.

Ürünün genel özelliklerini şöyle bir toparlamak gerekirse;

6,4.inç AMOLED ekran

3 GB RAM ve 32 GB depolama

13 MP ve 5 MP arka kamera

Çift sim kart desteği

4.000mAh batarya

USB-C portu

gibi birçok özellikten bahsedebiliriz. Bunların çoğu orta segment modellerde bulunan özellikler.

Samsung Galaxy A20 modeli, 10 Nisan’dan itibaren satışa sunuluyor. Galaxy A20 modeli, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir model mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.