Damla Çentikli Samsung Galaxy A20e Tanıtıldı

Samsung, bugün düzenlediği etkinlikte döner kameralı A80'in tanıtımından hemen sonra A20e'yi tanıttı. Sizler için Samsung Galaxy A20e'nin tüm özelliklerini derledik.

Samsung Galaxy A20e Özellikleri

Damla çentikli küçük bir ekrana sahip olan Galaxy A20e, 720 x 1,560 çözünürlüğünde 5,8 inçlik bir ekrana sahip. A20e'nin Infinity V olarak adlandırılan çentiğinde bir adet 8 megapiksellik ön kamera sensörü bulunmakta. Exynos 7884 işlemciden gücünü alan cihaz, 3 GB RAM'e ve 32 GB'lık depolama kapasitesine sahip. 3000 mAh’lık bataryayı üzerinde barındıran A20e, 15 Wattlık hızlı şarj desteğine sahip.

Samsung Galaxy A20e'nin arkasında 2 adet kamera bulunmakta. Bunlar: 13 Megapiksellik ana kamera ve 5 Megapiksellik ultra geniş açılı kamera. Cihazın arkasında bulunan bir diğer sensör de parmak izi okuyucusu. Samsung Galaxy A80 de ekrana yerleştirilmiş olan bu sensör, A20e'de arkaya konumlandırılmış. Siyah ve beyaz renk seçenekleriyle gelecek olan cihazın hafızası microSD kart yardımı ile 512 GB'a kadar artırılabilmekte.

Samsung Galaxy A20e Fiyatı

Samsung gerçekleştirdiği lansmanda Galaxy A20e'nin fiyatını açıklamadı. Cihazın fiyatının kısa süre içerisinde açıklanması beklenmekte.

Sizler Samsung Galaxy A20e hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce A20e'nin fiyatı ne kadar olur? Yorumlarınızı bekliyoruz!