Samsung Galaxy A20s Duyuruldu! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Samsung, yeni giriş segmenti akıllı telefonu Galaxy A20s'i duyurdu. Samsung Galaxy A20s özellikleri ve fiyat bilgisi haberimizde!

Yurt dışında Galaxy A20 modeli ile hemen hemen aynı fiyatlarla satışa çıkan ve daha iyi özelliklere sahip olan Galaxy A20s, giriş segmentinde tercih edilecek modellerden birisi olarak öne çıkıyor. 6,5 inç boyutunda HD+ çözünürlükte Infinity-V ekrana sahip olan A20s, ön kamerayı damla çentiğin içerisinde barındırıyor.

Snapdragon 450 işlemci ile kutudan çıkan model, seçime göre 3 GB veya 4 GB RAM ile 32 GB veya 64 GB depolama varyasyonları sunuyor. Bununla birlikte arka tarafa baktığımızda ise giriş segmentinde de yer verilmeye başlanan üçlü kamera kurulumunu görüyoruz.

Bu kameralardan birisi 13 MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera. Diğer kameralar ise 5 MP çözünürlüğünde derinlik algısı sensörü ve 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera olarak öne çıkıyor. Ön kamera ise 8 MP çözünürlüğünde ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip.

4,000 mAh bataryaya sahip olan model, USB-C bağlantı yuvası aracılığı ile 15W hızlı şarj imkanı sunuyor. Parmak izi sensörü ve yüz kilidinin olduğu A20s, yurt dışında bazı ülkelerde satışa sunuldu. Ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ise şu an için bilinmiyor