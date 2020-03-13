Samsung Galaxy A21 Geekbench'te Ortaya Çıktı

Samsung'un yeni akıllı telefon modeli hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Samsung Galaxy A21, Geekbench'de görüldü.

Samsung Galaxy A21 Performans Testinde!

MediaTek Helio P35 yonga setinden güç alması beklenen Samsung Galaxy A21, 3 GB RAM ile gelecek ve Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkacak. Galaxy A21, geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy A20'nin halefi olacak. Uygun fiyatları olmasına kesin gözüyle bakılan cihazın tasarımı ile epey ilgi göreceği söyleniyor. Cihazın arka tarafında dört kamera sensörünün olacağı konuşulmakta.

Akıllı telefon Geekbench'te tek çekirdekli testlerde 782 puan alırken çok çekirdekli testlerde ise 3996 puan aldı. Samsung'un yeni cihazını ne zaman piyasaya süreceği bilinmezliğini korumakta. Samsung Galaxy A21 hakkındaki detayların önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor. Galaxy A21 hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.

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