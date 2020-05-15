Samsung Galaxy A21s Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Samsung yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Galaxy A21s hakkında gelen sızıntılar yerini gerçeklere bıraktı. Gelin hep beraber Samsung Galaxy A21s özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Samsung Galaxy A21s Özellikleri

6.5 inç HD+ AMOLED ekranla gelen Galaxy A21s, sekiz çekirdekli yonga setinden güç almakta. İşlemcinin ismi henüz açıklanmadı. Akıllı telefonda üç farklı RAM ve iki farklı dahili depolama alanı bulunmakta. Bunlar şu şekilde: 3GB, 4GB ve 6GB RAM // 32, 64 GB dahili depolama alanı.

5,000 mAh bataryadan beslenen Galaxy A21s, 15 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte. Cihazın ön tarafında bir adet 13 MP çözünürlüğünde kamera sensörü bulunmakta. Arka tarafa baktığımızda ise bizleri 48 MP ana, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik ve 2 MP makro olmak üzere dört adet kamera karşılamakta.

Samsung Galaxy A21s Fiyatı

Beyaz, siyah, mavi ve kırmızı olmak üzere 4 farklı renk seçeneği bulunanan cihazın fiyatının 200 euro olduğu açıklandı. Akıllı telefonun Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor.