Samsung Galaxy A23 5G'nin Özellikleri Sızdırıldı

Bu yılın başlarında, yakında çıkacak olan Samsung Galaxy A23 5G'nin CAD çizimleri, tasarımını ve boyutlarını ortaya koyan görseller yayınlanmıştı. Şimdi cihaz, Geekbench'in web sitesinde temel özellikleriyle ortaya çıktı.

Listelemeye göre akıllı telefon "SM-A236U" model numarasına sahip. Cihaz, 1.8 GHz saat hızına sahip altı çekirdekli ve 2.21 GHz saat hızına sahip iki performans çekirdeği bulunan sekiz çekirdekli bir işlemci barındırıyor. İşlemci, Adreno 619 ile eşleştirilmiş olarak geliyor ve doğal olarak Snapdragon 695 işlemciden başka bir işlemci olmadığı bariz.

Bunun dışında cihaz 4 GB RAM ile geliyor ve Android 12 tabanlı One UI 4.1 desteğine sahip. Benchmark sonuçlarına gelecek olursak cihaz Geekbench 5'in tek çekirdekli testinde d 674 ve çok çekirdekli testinde 2019 puanına sahip.

Samsung Galaxy A23 5G, Dörtlü Kamera Ünitesiyle Geliyor

Daha önce güvenilir bilgi kaynağı OnLeaks, Galaxy A23 5G'nin akıllı telefonun ön kamera için bir su damlası çentiği ve ekranın etrafında kalın çerçeveler ile geleceğini ortaya koyan tasarımları paylaşmıştı. Arka tarafta geçen yılki Galaxy A32, A52 ve A72'ye benzer olacak şekilde muhtemelen dörtlü kamera ünitesiyle gelecek.

Telefonun sağ tarafında ses seviyesi ayarlayıcı ve parmak izi tarayıcı ile entegre bir güç tuşu bulunurken, alt kısımda 3,5 mm ses jakı, mikrofon, USB-C bağlantı noktası ve hoparlör yer alacak. Cihaz, kamera çıkıntısı hariç 165,4 x 77 x 8,5 mm ölçülerinde olacak.

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