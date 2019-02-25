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Samsung Galaxy A30 Gün Yüzüne Çıktı! İşte Özellikleri

galaxy a30 özellikleri
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | Mobil

Fiyat performans telefonları üretmeye devam eden Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Mobil Dünya Kongresi kapsamında yeni modellerini tanıttı. Samsung Galaxy A30 ismiyle piyasaya sürülmeye hazırlanan yeni telefon, özellikleri ile oldukça beğenildi.

Samsung, Galaxy A30 ve Galaxy A50 modellerini aynı anda gösteren teknoloji devi, her iki modelde de 6.4 inç büyüklüğünde Full HD+ Super AMOLED ekran kullanıldığını dile getirdi. İki modelin Infinity-U adını verilen tasarım anlayışı benimsediği görülürken, ortaya çıkan çerçevesiz ekran oldukça beğenildi. Yeni modellerinde kendi ürettiği Exynos işlemcileri kullanmaya devam eden Samsung tarafından MWC 2019 kapsamında gün yüzüne çıkarılan telefonun detayları ise aşağıdaki gibi oldu.

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Samsung Galaxy A30 özellikleri

Teknoloji GSM / HSPA / LTE
Çıkış Duyurulma Şubat 2019
Çıkış Tarihi 2019'un ilk çeyreği
Gövde Boyutlar 158.5 x 74.5 x 7.7 mm (6.24 x 2.93 x 0.30 in)
Ağırlık -
SIM Nano-SIM
Ekran Tip Super AMOLED, 16M renkler
Boyut 6.4 inç, 100.5 cm2 (~85.1% ekran çerçeve oranı)
Çözünürlük 1080 x 2340 piksel, 19.5:9 ratio (~403 ppi)
Platform İşletim Sistemi Android 9.0 (Pie)
Çip Seti Exynos 7904 Octa (14 nm)
CPU Octa-core (2x1.8 GHz Kryo 260 Gold & 6x1.6 GHz Kryo 260 Silver)
GPU Mali-G71 MP2
Bellek Kart Slotu microSD, 512GB'a kadar
Dahili 64 GB, 4 GB RAM ya da 32 GB, 3 GB RAM
Ana Kamera Çift 16 MP, f/1.7, PDAF
5 MP, f/2.2
Özellikler LED flaş, panorama, HDR
Video [email protected]
Ön Kamera Tek 16 MP, f/2.0
Video [email protected]
Ses Hoparlör Var
3.5mm jak Var
  Aktif gürültü engelleyeci
Batarya   Çıkarılamaz Li-Po 4000 mAh 
Şark Hızl şarj 15W
Diğer Sensörler Parmak izi (arkaya monte), ivmeölçer, yakınlık, pusula
Renkler   Siyah, Beyaz, Mavi

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