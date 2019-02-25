Samsung Galaxy A30 Gün Yüzüne Çıktı! İşte Özellikleri

Fiyat performans telefonları üretmeye devam eden Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Mobil Dünya Kongresi kapsamında yeni modellerini tanıttı. Samsung Galaxy A30 ismiyle piyasaya sürülmeye hazırlanan yeni telefon, özellikleri ile oldukça beğenildi.

Samsung, Galaxy A30 ve Galaxy A50 modellerini aynı anda gösteren teknoloji devi, her iki modelde de 6.4 inç büyüklüğünde Full HD+ Super AMOLED ekran kullanıldığını dile getirdi. İki modelin Infinity-U adını verilen tasarım anlayışı benimsediği görülürken, ortaya çıkan çerçevesiz ekran oldukça beğenildi. Yeni modellerinde kendi ürettiği Exynos işlemcileri kullanmaya devam eden Samsung tarafından MWC 2019 kapsamında gün yüzüne çıkarılan telefonun detayları ise aşağıdaki gibi oldu.

Samsung Galaxy A30 özellikleri

Ağ Teknoloji GSM / HSPA / LTE

Çıkış Duyurulma Şubat 2019 Çıkış Tarihi 2019'un ilk çeyreği

Gövde Boyutlar 158.5 x 74.5 x 7.7 mm (6.24 x 2.93 x 0.30 in) Ağırlık - SIM Nano-SIM

Ekran Tip Super AMOLED, 16M renkler Boyut 6.4 inç, 100.5 cm2 (~85.1% ekran çerçeve oranı) Çözünürlük 1080 x 2340 piksel, 19.5:9 ratio (~403 ppi)

Platform İşletim Sistemi Android 9.0 (Pie) Çip Seti Exynos 7904 Octa (14 nm) CPU Octa-core (2x1.8 GHz Kryo 260 Gold & 6x1.6 GHz Kryo 260 Silver) GPU Mali-G71 MP2

Bellek Kart Slotu microSD, 512GB'a kadar Dahili 64 GB, 4 GB RAM ya da 32 GB, 3 GB RAM

Ana Kamera Çift 16 MP, f/1.7, PDAF

5 MP, f/2.2 Özellikler LED flaş, panorama, HDR Video [email protected]

Ön Kamera Tek 16 MP, f/2.0 Video [email protected]

Ses Hoparlör Var 3.5mm jak Var Aktif gürültü engelleyeci

Batarya Çıkarılamaz Li-Po 4000 mAh Şark Hızl şarj 15W

Diğer Sensörler Parmak izi (arkaya monte), ivmeölçer, yakınlık, pusula