Samsung Galaxy A30 Gün Yüzüne Çıktı! İşte Özellikleri

Fiyat performans telefonları üretmeye devam eden Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Mobil Dünya Kongresi kapsamında yeni modellerini tanıttı. Samsung Galaxy A30 ismiyle piyasaya sürülmeye hazırlanan yeni telefon, özellikleri ile oldukça beğenildi.
Samsung, Galaxy A30 ve Galaxy A50 modellerini aynı anda gösteren teknoloji devi, her iki modelde de 6.4 inç büyüklüğünde Full HD+ Super AMOLED ekran kullanıldığını dile getirdi. İki modelin Infinity-U adını verilen tasarım anlayışı benimsediği görülürken, ortaya çıkan çerçevesiz ekran oldukça beğenildi. Yeni modellerinde kendi ürettiği Exynos işlemcileri kullanmaya devam eden Samsung tarafından MWC 2019 kapsamında gün yüzüne çıkarılan telefonun detayları ise aşağıdaki gibi oldu.
Samsung Galaxy A30 özellikleri
|Çıkış
|Duyurulma
|Şubat 2019
|Çıkış Tarihi
|2019'un ilk çeyreği
|Gövde
|Boyutlar
|158.5 x 74.5 x 7.7 mm (6.24 x 2.93 x 0.30 in)
|Ağırlık
|-
|SIM
|Nano-SIM
|Ekran
|Tip
|Super AMOLED, 16M renkler
|Boyut
|6.4 inç, 100.5 cm2 (~85.1% ekran çerçeve oranı)
|Çözünürlük
|1080 x 2340 piksel, 19.5:9 ratio (~403 ppi)
|Platform
|İşletim Sistemi
|Android 9.0 (Pie)
|Çip Seti
|Exynos 7904 Octa (14 nm)
|CPU
|Octa-core (2x1.8 GHz Kryo 260 Gold & 6x1.6 GHz Kryo 260 Silver)
|GPU
|Mali-G71 MP2
|Bellek
|Kart Slotu
|microSD, 512GB'a kadar
|Dahili
|64 GB, 4 GB RAM ya da 32 GB, 3 GB RAM
|Ana Kamera
|Çift
|16 MP, f/1.7, PDAF
5 MP, f/2.2
|Özellikler
|LED flaş, panorama, HDR
|Video
|[email protected]
|Ses
|Hoparlör
|Var
|3.5mm jak
|Var
|
|Aktif gürültü engelleyeci
|Batarya
|
|Çıkarılamaz Li-Po 4000 mAh
|Şark
|Hızl şarj 15W
|Diğer
|Sensörler
|Parmak izi (arkaya monte), ivmeölçer, yakınlık, pusula
|Renkler
|
|Siyah, Beyaz, Mavi
YORUMLAR