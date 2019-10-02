Samsung Galaxy A30s Türkiye'de Satışa Çıktı! İşte Fiyatı

Samsung'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni akıll telefon modeli olan A30s ülkemizde satışa sunuldu. Gelin hep beraber Samsung Galaxy A30s'nin tüm teknik özelliklerine ve ülkemizdeki satış fiyatına yakından bakalım.

Samsung Galaxy A30s Türkiye Fiyatı

Samsung Galaxy A30s, 6.4 inçlik Süper AMOLED ekrana sahip. Gücünü Exynos 7904 işlemciden alan cihazda 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı bulunmakta. Cihazın depolama alanı Micro SD kart yardımı ile 512GB'a kadar artırılabilmekte.

Cihazın damla çentiğinde bir adet 16 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta. Arka tarafta ise üç adet kamera sensörü bulunmakta. Bunlar; 25MP ana, 8MP geniş açı ve 5MP derinlik sensörü. Cihazda A50s'de olduğu gibi 4.000 mAh'lık batarya bulunmakta ve bu batarya 15 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte. Akıllı telefon USB Type-C bağlantı portu üzerinden şarj olmakta. Yapay zeka tabanlı Game Booster’ı ile Galaxy A30s keyifli oyun deneyimi sunuyor.

Samsung Galaxy A30s, 1 Ekim tarihi itibariyle KDV dahil 2599 TL tavsiye edilen perakende satış fiyatı ile kullanıcıların beğenisine sunuldu.