Samsung Galaxy A31, Haziran Başında Satılmaya Başlanılacak!

Samsung'un yeni modeli Galaxy A31, Haziran ayının ilk haftasında satılmaya başlanılacak. İşte Galaxy A31'in özellikleri ve fiyatı!

Indo-Asian News Service (IANS) tarafından yapılan açıklamada Samsung'un yeni modeli Galaxy A31'in Haziran ayının ilk haftasında Hindistan'da satılacağı belirtildi. İlk olarak Hindistan'da satılacak olan bu cihaz sırayla dünyadaki birçok ülkeye ulaşacak. Tabi cihazın uygun fiyatlı olması talebi de artıracak.

Galaxy A31'in Özellikleri!

Daha önceden aldığımız bilgilerde Galaxy A31 modelinin Mediatek Helio P65 SoC yonga setini kullanacağını öğrenmiştik. Farklı versiyonları bulunan cihazın, 4GB / 64GB, 4GB / 128GB ve 6GB/128GB versiyonları olacağını öğrenmiştik. Tabi tüm bu özelliklerin yanında bir de MicroSD kart desteği sunacağı da var.

6.4 inçlik Full HD+ görüntü kalitesine sahip Süper AMOLED Infinity-U ekran ile beraber gelecek olan bu model, ekrana gömülü bir parmak izi sensörü de taşıyacak. Ön kısmında 20MP'lik özel bir kameraya yer veren Galaxy A31; Arka kısmında 48MP ana kamera, 8MP ultrawide, 5MP makro ve 5MP derinlik sensörüne yer verecek. Yani cihaz dörtlü arka kamera kurulumu ile beraber gelecek.

Galaxy A31'in Fiyatı!

5000mAh pil taşıyan Galaxy A31 15W hızlı şarj desteği de sunuyor. Tabi merak edilen konu cihazın fiyatı. Samsung'un bu yeni modeli Galaxy A31, yaklaşık 300 Dolar fiyat etiketine sahip olacak. Sunduğu özelliklerle fiyatı eşdeğer olan bu cihaz Haziran ayının başlarında Hindistan'da satılmaya başlanılacak. Bakalım cihaza gösterilen tepki ne olacak.