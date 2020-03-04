Samsung Galaxy A31 ve A71 5G Özellikleri Bir Kez Daha Sızdırıldı

Samsung Galaxy A serisinin yeni üyeleri Galaxy A31 ve Galaxy A71 olacak. Resmi tanıtımdan önce Samsung Galaxy A31 Geekbench’te görülürken, Galaxy A71 3C sertifikasını aldı.

Samsung Galaxy A31 Özellikleri

Güney Koreli teknoloji devinin orta sınıf telefonu Galaxy A31, popüler kıyaslama yazılımı Geekbench’te SM-A315F model numarasıyla görüldü. Cihaz tek çekirdek performansta 349 puan, çoklu çekirdek performansta 1291 puan aldı. MediaTek işlemci (muhtemelen Helio P65) sayesinde bu skorun elde edildiğini söylemek mümkün. Testte telefonun 4GB RAM’e sahip olduğu görülüyor; bellek seçeneklerinin olup olmayacağını henüz bilmiyoruz. Anroid 10 işletim sistemiyle gelecek olan telefonun 5000 mAh gibi oldukça yüksek kapasitede pilden güç alacağı, 48 megapiksel ana kameraya sahip olacağı ve en az 64GB dahili depolama alanı sunacağı tahmin ediliyor.

Samsung Galaxy A71 5G Özellikleri

Galaxy A71 modeli iki ay önce piyasaya sürüldü ancak gelecek model 5G bağlantısını destekleyecek. Çin’in 3C sertifikasını alan telefon, 25W hızlı şarjı destekleyecek. Daha önceden Geekbench listesinde SM-A7160 model numarasıyla ortaya çıkan telefon, 8GB RAM ve Exynos 980 işlemci ile gelecek. A31 gibi kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkacak. Telefonun Çin, Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Avrupa bölgeleri dahil çeşitli pazarlarda çıkış yapması bekleniyor. Resmi bir açıklama yapılmadı ancak lansmanın çok yakında düzenleneceği tahmin ediliyor.