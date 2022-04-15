Samsung Galaxy A32'ye One UI 4.1 Güncellemesi Geliyor

Son zamanlarda Samsung, eski cihazlarını Android 12 tabanlı işletim sistemlerine güncellemeye başladı. Şirket kısa süre önce Galaxy M62 için One UI 4.1 güncellemesini yayınlamıştı. Şimdi ise Galaxy A32 için Android 12 güncellemesini sunuyor.

SamMobiles'ın raporuna göre Güney Kore merkezli dev şirket, Galaxy A32 için Android 12 tabanlı One UI 4.1 güncellemesini kullanıma sunmaya başladı ancak güncelleme şu anda yalnızca Tayland'daki kullanıcılar için yayında. Diğer bölgelerin de önümüzdeki günlerde güncellemeyi alması bekleniyor. Galaxy A32'nin 4G varyantına gelirsek, cihazın Android 12 güncellemesini ne zaman alacağına dair henüz bir bilgi yok.

Samsung Galaxy A32, Nihayet One UI 4.1'e Kavuşuyor

Tayland'daki Galaxy A32'ler (SM-A326B) için yeni güncelleme, A326BXXU4BVC8 donanım yazılımı sürümünü ve Mart ayı güvenlik iyileştirmelerini içeriyor. Güvenlik güncellemesi, Samsung ve Google yazılımlarında keşfedilen 50'den fazla güvenlik açığını düzeltiyor. Güncelleme ayrıca Samsung Galaxy A32 için hata düzeltmelerini, performans iyileştirmelerini ve cihaz kararlılığını daha iyi noktaya getirdiğinden One UI 4.1 kadar önem taşıyor.

One UI 4.1, yeni renk paleti ve iyileştirilmiş genel görünüm ile yenilenmiş bir tasarım sunuyor. Görünüm ve hissiyattaki değişikliklerin yanı sıra yazılım güncellemesi, cihazlara RAM'lerini sanal olarak genişletme yeteneği sunan RAM plus özelliğini de sağlıyor.

Şimdilik Tayland'da başlayan dağıtımın kısa süre içerisinde küreselde de başlaması bekleniyor. Belli aralıklarla telefonunuzun ayarlar menüsünden yazılım güncellemesi gelip gelmediğini manuel olarak kontrol edebilirsiniz.