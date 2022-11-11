Bir Samsung Modeli Daha One UI 5.0 Güncellemesine Kavuştu

Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5.0'ı modellerine güncelleme olarak göndermeye devam ediyor. Bildiğiniz üzere haftalar önce kısıtlı cihazlarda testi yapılan güncelleme yavaş yavaş kararlı sürümleriyle kullanıcılara gönderilmeye başlanmıştı. Bu modeller arasına şimdi de Samsung Galaxy A33 5G katılıyor.

İlk olarak dün Samsung'un Galaxy A33 5G için Android 13 tabanlı One UI 5.0 kararlı güncellemesini dâhili olarak test etmeye başladığı ve bu ayın sonuna kadar öncelikle Güney Kore ve Almanya'da kullanıma sunulması planladığı bildirilmişti.

Samsung elini beklenenden hızlı tuttu ve Galaxy A33 5G için yazılım sürümü A336BXXU4BVJG ile One UI 5.0'ı piyasaya sürdü.

Samsung Galaxy A33 5G, One UI 5.0 Güncellemesini Aldı

Güncelleme yaklaşık 2 GB'lık bir indirme gerektiriyor ve normal Android 13 ve One UI 5.0 özellikleriyle birlikte geliyor. Güncellemede beklenilenden tek fark en son Kasım 2022 Android güvenlik güncellemesi yerine Ekim 2022 güncellemesi bulunuyor olması.

Samsung şu anda Avrupa'nın pek çok bölgesinde de One UI 5.0 kararlı güncellemesini yayınladı, bu nedenle telefonunuzun Ayarlar > Yazılım güncelleme menüsüne giderek güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.