Samsung Galaxy A33'ten Yeni Detaylar Sızdırıldı

Galaxy A33 2022 yılı içerisinde A13 ve A23 ile aramıza katılacak ve lansman öncesi yeni detaylar yavaş yavaş geliyor.

Samsung Galaxy A33 Özellikleri

Galaxy A33'ün Galaxy A53 ile henüz resmî olmasa da aynı Exynos 1280 yonga setini kullanacağı belirtiliyor. Bu 5nm SoC, görünüşe göre iki adet 2.4 GHz Cortex-A78 çekirdeği ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 çekirdeği olan sekiz çekirdekli bir işlemci ile birlikte geliyor. Galaxy A33'ün Exynos 1280'in yanı sıra 8 GB RAM ve 128 GB genişletilebilir depolama alanına sahip olduğu söyleniyor ancak bölgesel farklılıklar olması gündemde. Ayrıca Exynos 1200 ile yalnızca 6 GB RAM'e sahip olacağı da söylentiler arasında. Telefonun 6.4 inç FullHD plus ekran ile gelmesi bekleniyor. Super AMOLED panel ile tanıtılacağı belirtilen cihazda 90Hz ekran tazeleme hızı kullanılacak.

Galaxy A32 ile aynı kamera özelliklerine sahip olması beklenen telefon dörtlü kamera dizilimine sahip. 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörüne sahip olacak. Ön kamerada ise 13 MP lens kullanılacak. Galaxy A33'ün ayrıca kesin olarak IP67 su ve toz direncine sahip olması bekleniyor. 5.000 mAh bataryaya sahip olacak telefon 25W hızlı şarj teknolojisine sahip olacak. Telefonun 186g ağırlığında ve 159.7 x 74 x 8.1 mm ölçülerinde olduğu söyleniyor.

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