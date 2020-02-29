Samsung Galaxy A41'in Özellikleri Şekilleniyor

Samsung'un A Serisi'ndeki yeni modeli Galaxy A41'in tasarımı ve özellikleri iyice şekillendi. İşte Galaxy A41'in detayları.

Samsung'un yeni modelleri tüm dünya genelinde ilgi çekiyor. Özellikle fiyat/performans nedeni ile ilgi çeken A Serisi, tüm dünya genelinde çok satılıyor ve çok beğeniliyor. Samsung bu beğeniyi ilgisiz bırakmayarak yeni cihazlarını piyasaya sürmeye devam ediyor.

Samsung, Galaxy A11 modeli ile büyük bir başarı sağlayacak gibi duruyor. Infinity-U ekran tasarımı ile beraber gelecek olan cihazın 6 veya 6.1 inçlik bir ekranı olacak. Bu ekran üzerinde bir parmak izi sensörü ile beraber gelebilir. Çünkü cihazın başka bir yerinde öyle bir sensör görünmüyor.

Yine ön tarafında 25MP'lik bir selfie kamerası taşıyan Galaxy A41, arka kısmında üçlü bir kamera grubu taşıyor. 48MP'lik ana kameraya sahip olan cihaz, sağ tarafında ses tuşlarını ve güç düğmesini taşıyor. Sol tarafında ise bir SIM kart yuvası bulunuyor. Hoparlör, mikrofon, USB Type-C ve jak girişini alt kısmında taşıyan cihaz, üst kısmında ikincil bir mikrofon taşıyor.

Cihazın performans anlamında nasıl bir özellik sergileyeceğini bilmiyoruz. Ancak Helio P65 SoC, 4GB RAM ve Android 10'un cihaz üzerinde olması muhtemel. Depolama anlamında 64GB gibi bir alan beklenirken, bataryasının 3500mAh olduğu söyleniyor. Bakalım cihazın fiyatı ne olacak.