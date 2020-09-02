Samsung Galaxy A42 5G Telefon Duyuruldu, İşte Özellikleri

Samsung, 5G cihaz sayısını hızla artırıyor. Galaxy A42, Güney Koreli teknoloji devinin en yeni 5G akıllı telefonu ancak ilginç olarak telefonun teknik özelliklerinden birkaçı paylaşıldı, tüm donanımın ilerleyen zamanlarda açıklanacağı söylendi. Samsung Galaxy A42 5G, neler snuuyor? İşte açıklanan teknik özellikler

Samsung Galaxy A42 5G Özellikleri

Samsung’ın en yeni 5G akıllı telefonu Galaxy A42, 6.6 inç Super AMOLED ekrana sahip. Panelin çözünürlüğünden bahsedilmedi; Galaxy A41 gibi 1080p ekrana da sahip olabilir daha yüksek çözünürlükte ekranla da donatılmış olabilir. Sağ üst köşede selfie kamerayı barındıran delik çentik bulunuyor. Parmak izi okuyucu tahmin edeceğiniz üzere ekrana gömülü. Arkada dörtlü kamera sistemi karşımıza çıkıyor. Galaxy A31 modeli ile kıyaslayacak olursak bir kamera fazla ancak dört kameranın da detaylarını bilmiyoruz. Fazla kameranın derinlik sensörü olma ihtimali var. Telefonun tüm ayrıntıları yılın sonuna doğru çıkmasına yakın bir zamanda açıklanacağı söylendi. Cihazın Snapdragon 690 işlemciden güç alması, 4GB RAM 128GB'a kadar depolama alanına sahip olması, 5000 mAh batarya ile güçlendirilmesi tahmin ediliyor.

Samsung Galaxy A42 5G Siyah

Galaxy A42 5G fiyatına ilişkin olarak da Samsung’un yeni nesil ağları destekleyen mevcut en uygun fiyatlı telefonundan daha ucuz olabileceği tahmin ediliyor. Samsung, Galaxy A40 ve A41 Mart ayında piyasaya çıkmıştı; şirket bu modelle 12 aylık döngüyü kırmış olacak.