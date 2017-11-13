Samsung Galaxy A5 2018, Çok Yakında Tanıtılabilir

Samsung, çok yakında Galaxy A5 2018 akıllı telefonunu tanıtabilir. Amiral gemisi olarak tanıtılan üst seviye modeller kadar kaliteli olmalarıyla tercih edilen Galaxy A serisinin yeni üyesine ilişkin edinilen tüm bilgiler haberimizde.

Samsung’un 2017’ye damgasını vuran üst seviye telefonlarıGalaxy Note 8 ile Galaxy S8 modellerini konuşuyor olsak da Galaxy A serilerinden de bahsetmek gerekiyor. Zira; Güney Koreli teknoloji şirketinin üst segmente konumlandırdığı modellerinde sevilen birçok özelliğe bu cihazlarında da yer veriyor. Bu yüzden Samsung Galaxy A serileri orta seviye olarak geçmesine rağmen alıcı sayısı oldukça fazla oluyor. Siz de Galaxy A serilerini beğenenler arasındaysanız güzel bir haberimiz var: Galaxy A5 2018, Samsung’un sitesinde göründü.

Samsung’un Exynoss 7885 işlemcisinden güç alacak telefon, 18.5:9 ekran oranına sahip olan Sonsuz Ekran (Infinity Display) ile bizleri karşılayacak. Telefonun ön kısmında Ana Ekran tuşu yer almayacak. Büyük ihtimalle parmak izi sensörü arka tarafa konumlandırılacak. Note 8 ile birlikte gördüğümüz çift arka kameranın karşımıza çıkma olasılığı düşük ancak Samsung sürpriz yapabilir. Donanım tarafında 4GB bellek, 32GB dahili depolama alanı, yazılım tarafında Bixby, Always on Display, Güvenli Klasör ve Samsung Pay ile geleceği söyleniyor. Samsung’un Güney Kore web sitesinde görünen telefonun model numarası SM-A530 olarak geçiyor. Cihazın ne zaman tanıtılacağını bilmiyoruz ancak Ocak 2018’den önce piyasada olmayacağı kesin.