Samsung Galaxy A50 için Kuralları Baştan Yazan Güncelleme!

Samsung tarafından Galaxy A50 için yayınlanan yeni güncelleme kamerada kuralları baştan yazarak daha özel bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Galaxy A50 için Kamera Odaklı Güncelleme

Samsung, Galaxy A50s ve Galaxy A51 modellerini duyurmuş olsa da bu senenin en önemli oyuncularından birisi olan Galaxy A50'yi unutmamış gibi gözüküyor. Şirket söz konusu model için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. Bu güncelleme ağırlıklı olarak kamera odaklı iken hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri de içeriyor.

* Kamera stabilizasyonunda iyileştirmeler yapıldı.

* Kamera görüntü kalitesinde iyileştirmeler yapıldı.

* Wi-Fi bağlantısında ve stabilizasyonunda iyileştirmeler yapıldı.

* Güvenlik iyileştirmeleri yapıldı.

* Diğer bazı ayarlarda iyileştirmeler yapıldı.

* Hata düzeltmeleri yapıldı.

* Bazı yeni özellikler eklendi ve var olan bazı özellikler iyileştirildi.

* Performans yönünde önemli iyileştirilmeler yapıldı.

A505FDDU3ASL5 / A505FODM3ASL5 / A505FXXUASL3 versiyon sürümleri ile yayınlanan güncelleme beraberinde 1 Aralık 2019 güvenlik güncellemesini de getiriyor. Hemen hemen 640 MB boyutundaki güncelleme şu an Hindistan için yayınlanmış durumda. Aşamalı dağıtım politikası gereği ilerleyen günlerde ülkemizdeki kullanıcılara yayılmasını bekleyebiliriz.

Bununla birlikte Android 10 tabanlı One UI 2.0 güncellemesi için Nisan 2020 tarihi veriliyor. Ancak Samsung'un bu planı genel olarak en geç tarih olarak belirlediğini göz önüne alırsak daha erken bir tarihi beklememiz doğru olur.