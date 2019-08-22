Samsung Galaxy A50s ve A30s Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Samsung, Galaxy A50s ve A30s isimli iki yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Gelin hep beraber Samsung Galaxy A50s ve A30s'in teknik özelliklerine yakından bakalım.

Samsung Galaxy A50s Özellikleri

Samsung Galaxy A50s, 6.4 inçlik Süper AMOLED ekrana sahip. Gücünü Exynos 9610 yonga setinden alan cihazda iki farklı RAM ve dahili depolama alanı bulunmakta. Bunlar; 4GB RAM / 64GB dahili depolama alanı ve 6GB RAM / 128GB dahili depolama alanı.

Cihazın ön tarafında bir adet 32 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta. Arka tarafta ise üç adet kamera sensörü yer almakta. Bu sensörler şu şekilde: 48MP ana, 8MP geniş açı ve 5MP derinlik sensörü. Cihazda 4.000 mAh'lık batarya bulunmakta ve bu batarya 15 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte.

Samsung Galaxy A30s Özellikleri

Samsung Galaxy A30s, 6.4 inçlik Süper AMOLED ekrana sahip. Gücünü Exynos 7904 işlemciden alan cihazda iki farklı RAM ve üç farklı dahili depolama alanı bulunmakta. Bunlar; 3GB / 4GB RAM ve 32GB / 64GB / 128GB dahili depolama alanı.

Cihazın damla çentiğinde bir adet 16 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta. Arka tarafta ise üç adet kamera sensörü bulunmakta. Bunlar; 25MP ana, 8MP geniş açı ve 5MP derinlik sensörü. Cihazda A50s'de olduğu gibi 4.000 mAh'lık batarya bulunmakta ve bu batarya 15 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte.

Samsung Galaxy A50s ve A30s'in çıkış tarihi ve fiyatı açıklanmadı. Akıllı telefonların fiyatı belli olduğunda sizleri bilgilendireceğiz.