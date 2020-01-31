Samsung Galaxy A51 5G, Geekbench'te Göründü

Samsung'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı Galaxy A51 modelinin 5G versiyonu çok yakında geliyor.

Samsung Galaxy A51, Performans Testinde!

6 GB RAM'e sahip olması beklenen Samsung Galaxy A51, Exynos 980 yonga setin güç alıcak. Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkacak olan akıllı telefonun One UI 2.0 arayüzüne sahip olacağı konuşulmakta. 128 GB dahili depolama alanı ile geleceğine kesin gözüyle bakılan Galaxy A51, Geekbench'te SM-A516N model numarası ile ortaya çıktı.

Akıllı telefon Geekbench'te tek çekirdekli testlerde 679 puan alırken çok çekirdekli testlerde ise 1848 puan aldı. Samsung Galaxy A51'in 5G versiyonun Güney Kore'de satışa sunulacağı konuşulmakta. Samsung'un yeni cihazını ne zaman piyasaya süreceği bilinmezliğini korumakta.

Samsung Galaxy A51, dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES 2020'de görücüye çıkmıştı. Hemen aşağıdan CES 2020'de çekmiş olduğumuz Samsung Galaxy A51 ön inceleme videosunu izleyebilirsiniz.