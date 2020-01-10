Samsung Galaxy A51 5G Geliyor! İşte Özellikleri

Samsung'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı Galaxy A51 modelinin 5G versiyonu çok yakında gelebilir. Gelen söylentilere göre, Samsung Galaxy A51 5G çok yakında gelebilir

Samsung Galaxy A51 Vites Yükseltecek

Samsung Galaxy A51'in 5G versiyonun Güney Kore'de satışa sunulacağı konuşulmakta. Yeni cihazın SM-A516N model numarasıyla geldiği belirtiliyor. Yapı numarasının sonundaki N harfi Kore pazarı için 5G cihazlarını ifade etmekte. Note 10 SM-N970F model numarasına sahip ve Kore'de Note 10 5G SM-N971N numarasına sahip. Bu da demek oluyor ki A51'in 5G versiyonu gelecek.

Samsung Galaxy A51 5G'nin 128 GB dahili depolama alanı ile geleceği konuşulmakta. A51 5G'nin Exynos 980 yonga setinden güç alacağı söylenmekte. Akıllı telefon Mediatek’in yeni Dimensity 1000 5G veya 800 5G yonga setleri ile de gelebilir. Galaxy A51'in 5G versiyonu hakkındaki detayların önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.

Samsung Galaxy A51, dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES 2020'de görücüye çıkmıştı. Hemen aşağıdan CES 2020'de çekmiş olduğumuz Samsung Galaxy A51 ön inceleme videosunu izleyebilirsiniz.