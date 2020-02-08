Samsung Galaxy A51 İnceleme - Gerçekten Orta Seviye Mi?

Samsung'un geçtiğimiz günlerde Türkiye'de satışa sunduğu Galaxy A51'e yakından bakıyoruz. İnceleme videomuza geçmeden önce dilerseniz Samsung Galaxy A51'in özelliklerine bir göz atalım.

Samsung Galaxy A51, 6.51 inçlik ekran ile gelmekte. Cihazda 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunmakta. Gücünü 8 çekirdekli Exynos 9611 yonga setinden alan akıllı telefonda 4.000 mAh'lık batarya bulunuyor. A51'in arka tarafında 48 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP olmakta üzere 4 adet kamera sensörü bulunmakta.

Ön tarafında ise 1 adet 32 MP'lik kamera sensörü yer almakta. Android 10 işletim sistemi ile gelen A51, tasarımı ile dikkat çekmekte. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Samsung Galaxy A51 inceleme videomuza geçelim. Hemen aşağıdan Samsung Galaxy A51 inceleme videomuzu izleyebilirsiniz.

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