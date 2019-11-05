Samsung Galaxy A51, L Diziliminde Dört Kamerayla Gelebilir

Samsung’un revize edilmiş Galaxy A serisi, 2019’da şirketin en önemli büyüme aracıydı ve aynı şey gelecek yıl için de geçerli olacak gibi görünüyor. Şimdilerde ortaya çıkan yeni bir sızıntı, Galaxy A51'in arka çerçevesine erken bir bakış atmamızı sağlıyor.

Yeni sızıntı görsellerine göre, Galaxy A51’in arka kısmında L şeklinde dizilmiş 4 adet kamera yer alıyor. Cihaz hakkındaki son söylentiler de dörtlü kamera kurulumuna işaret ediyordu. Hatta daha eski söylentiler, telefonun 48MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı lens, 12MP telefoto lensi ve 5MP derinlik sensörüyle geleceğini iddia ediyor.

Sızıntı görselleri, Galaxy A51’de 3.5mm kulaklık girişinin, çift SIM yuvasının ve USB Type-C bağlantısının yer aldığını gösteriyor. Telefonun başlıca özellikleri geçtiğimiz haftalarda Geekbench’te ortaya çıkmıştı ve bunun haberini sizlerle paylaşmıştık.

SM-A515F model numarasıyla gelen Galaxy A51, gücünü Exynos 9611 yonga setinden alıyor ve telefonda 4GB RAM bulunuyor. Android 10 işletim sistemiyle çalışan cihazda 6.5 inç’lik bir ekran ve bu ekranda su damlası şeklinde bir çentik tasarımı yer alıyor. Çentiğin içerisine ise 32MP’lik bir selfie kamerası konumlandırılmış.

Bazı haberlere göre Samsung, Galaxy A51’in üretimine çoktan başladı ve yeni telefonunu 2020’nin ilk çeyreğinde piyasaya sürmeyi umuyor.