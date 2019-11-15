Samsung Galaxy A51 Resmi Destek Sayfasında Ortaya Çıktı

Uzun süredir sessizliğini koruyan Samsung Galaxy A51, şirketin Rusya resmi destek sayfasında ortaya çıktı.

Samsung Galaxy A51 Nasıl Olacak?

SM-A515F kod numarası ile bilinen Galaxy A51, geçtiğimiz günlerde ilginç bir şekilde ortaya çıktı. Samsung, Galaxy A51 hakkında konuşmaktan çekinse de şirketin resmi Rusya destek sayfasında ortaya çıkan model, yakın bir lansmanı işaret ediyor gibi gözüküyor.

Bu haftanın başlarında render tasarımları ile karşımıza çıkan modelin, bizlere neler sunacağı hakkında az da olsa bilgimiz var.

Buna göre ön tarafta 6,5 inç büyüklüğünde bir ekran yer alacak. Bu ekranın üstünde delikli kamera modeline sahip 32 MP ön kamera bulunacak. Arka tarafta dikdörtgen bir kamera yerleşimine yer vermesi beklenen modelin dörtlü kamera kurulumu ile gelmesi bekleniyor. 48 MP çözünürlüğündeki ana kameranın 12 MP ultra geniş açılı, 12 MP telefoto ve 5 MP derinlik algısı sensörü ile destekleneceği iddia ediliyor.

Daha önceki Geekbench bilgilerine göre Exynos 9611 işlemciden gücünü alacak olan model, 4 GB RAM ile kutudan çıkacak. 4,000 mAh kapasitesindeki bataryanın da günlük kullanımda iyi sonuçlar vereceği söylenmekte.