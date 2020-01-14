Samsung Galaxy A51 Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Samsung Galaxy A serisinin yeni üyelerinden A51, Türkiye’de satışa çıktı. A50 modeline kıyasla daha akıllı kamera ve Sonsuz-O ekrana sahip olan telefonun özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Samsung’un en sevilen akıllı telefon serilerinden Galaxy A serisinin yeni üyesi Galaxy A51’i geçtiğimiz CES 2020 fuarında inceleme şansı bulmuştuk. Aradan fazla geçmedi telefonun Türkiye’de satışa sunulduğu haberi geldi. 3049 TL fiyat etiketiyle satışa sunulan A51, A50 modeline kıyasla kamera ve ekran tarafında yenilikler, gelişmeler sunuyor.

6.5 inç Infinity-O (Sonsuz-O) ekrana sahip olan telefonda dörtlü kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Arkada 48 megapiksel ana, 123 derece açılı merceğe sahip ultra geniş açılı kamera, makro kamera lensleri ve derinlik kamerası bizleri karşılıyor. Akıllı Seçim işlevi, gerekli gördüğünde geniş açı ile çekimi öneriyor ve bu özelliği sizin için otomatik olarak açıyor. Makro kamera nesneleri keskin bir netliğe getirirken, Derinlik kamerası canlı odak efektleriyle nesnelerin ön plana çıkmasını sağlıyor. Süper dengeli video, hareketli bir nesnenin videosunu çekerken veya elinizde cihazla hareket ediyorken (koşarken, yürüyüş yaparken veya evcil hayvanınızla oynarken) bile kamera titremesini azaltıyor.