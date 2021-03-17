Samsung Galaxy A52, A52 5G ve A72 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı

Samsung Galaxy A52, A52 5G ve A72 özellikleri ve fiyatı duyuruldu. Samsung'un orta segmente hitap eden A serisinin yeni modelleri, daha iyi bir kamera başta olmak üzere çeşitli ekran yenilikleriyle geliyor. İşte yeni Samsung A serisi modelleri.

Koreli teknoloji devi Samsung, özellikle orta segment kullanıcılarını cezbetmeyi umarak üç orta sınıf akıllı telefonu piyasaya sürdü.

Yeni telefonlar, Samsung müşterilerinin firmanın amiral gemisi Galaxy S serisinin yüksek fiyatlarından vazgeçmesiyle popüler hale gelen Galaxy A serisinin bir parçası.

Samsung, üç yeni modeli piyasaya sürüyor: Galaxy A52, Galaxy A52 5G ve Galaxy A72. Yeni seri, geçen yılki Galaxy A51 ve A71 telefonlarına bir yükseltme olarak duyuruldu. Galaxy A52 5G ise 5G teknolojisin desteklemesiyle A serisinde bir ilki üstleniyor.

Samsung Galaxy A52, A52 5G ve A72 özellikleri

Samsung, yeni telefonlarının önceki modellere göre daha iyi bir ekran, kamera ve pil ömrü de dahil olmak üzere bir dizi iyileştirmeyle geldiğini söylüyor.

Galaxy A52 6.5 inçlik bir ekrana sahipken, Galaxy A72 6.7 inçlik bir panele yer veriyor. Galaxy A52 5G 120 Hz yenileme hızıyla öne çıkıyorken, Galaxy A52 ve daha pahalı A72 modeli 90Hz yenileme hızını destekliyor.

Samsung, telefonunu kullanma şekline bağlı olarak ekran rengini otomatik olarak ayarlayan bir özellik de dahil olmak üzere göz yorgunluğunun dikkate alındığını söylüyor.

(Samsung Galaxy A52 ve Galaxy A52 5G)

Her üç telefon da 64 megapiksel ana lense sahip dörtlü kamera kurulumu içeriyor. Galaxy A72, 10 metrelik mesafenin "sadece 3 metreymiş gibi görünmesini" sağlayan 3x optik yakınlaştırma özelliğine sahip.

Yeni Galaxy A serisindeki bir diğer önemli kamera özelliği ise Snap ile ortaklaşa geliştirilen Eğlence Modu. Fotoğraflarınıza ve videolarınıza Snapchat filtreleri eklemenizi sağlayan, Samsung’un yerel kamera uygulamasında bulunan bir araç.

Samsung ayrıca telefonları şarj etme konusunda endişelenmenize gerek kalmadan iki günlük kullanım sözü verdi. A52 ve A52 5G 4500mAH pil ile gelirken, A72 5.000mAH pile sahip.

(Samsung Galaxy A72)

Yeni A serisinin her biri modeli belirtilmeyen sekiz çekirdekli (çift 2.3GHz + altı 1.8GHz) işlemci üzerine inşa edilirken, Android 11 ve One UI 3.0 ile birlikte kutulanacak.

Bölgeye göre değişiklik gösterecek RAM yapılandırmalarına ek olarak tüm modeller için 128 GB ve 256 GB depolama varyantları yer alıyor. Cihazlar, tüm yeni Galaxy telefonları gibi, en az dört yıllık güvenlik güncellemesi garantili.

Samsung Galaxy A52, A52 5G ve A72 fiyatı

Samsung Galaxy A52 415 dolar fiyatla satışa sunulurken, A52 5G ve A72 sırasıyla 510 dolar ve 534 dolara mal olacak. Samsung, yeni telefonlar için henüz uluslararası bir çıkış tarihi vermedi.