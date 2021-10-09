Samsung Galaxy A52 RAM Plus Özelliğine Kavuştu

Samsung Galaxy A52 RAM Plus özelliğine sahip oldu. Yeni özelliğin birden fazla uygulama çalıştırırken daha iyi performans elde edilmesine katkı sağlayacağı belirtildi. Galaxy A52 için sunulan yeni özelliğe ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Samsung Galaxy A52 RAM Plus Nedir, Ne İşe Yarıyor?

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Galaxy A52 modelleri için Ekim 2021 güncellemesi yayımladı. Güncelleme ile birlikte akıllı telefon modeline "RAM Plus" isimli yeni bir özellik eklendi. Galaxy A52, yeni özellik sayesinde ek 4 GB RAM'e sahip oldu.

RAM Plus özelliği cihazlarda varsayılan olarak etkin olacak. Kullanıcıların bu özelliği devre dışı bırakması mümkün olmayacak. Yeni özelliğin birden fazla uygulama çalıştırırken daha iyi performans elde edilmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz aylarda satışa sunulan Galaxy A52'de güncelleme işlemini gerçekleştirmek için ayarlar sayfasını görüntüleyin. Daha sonra "Yazılım Güncellemesi" menüsüne dokunun. Açılan sayfada yer alan "İndir ve Kur" seçeneğini seçerek güncelleme işlemini başlatabilirsiniz.

Galaxy A52 modelinde RAM Plus özelliğinin etkin olup olmadığını kontrol etmek için ilk olarak ayarlar sayfasını açmanız gerekiyor. Daha sonra "Cihaz Desteği" menüsünü açın. Son olarak "Bellek" seçeneğini seçin. Açılan sayfa üzerinden söz konusu özelliğin aktif olup olmadığını görüntüleyebilirsiniz.

Samsung Galaxy A52 Özellikleri

Ekran: 6,5 inç, Super AMOLED, 90Hz, 800 nit

Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: Snapdragon 720G

RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

Kamera: 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 4500 mAh

İşletim Sistemi: Android 11, One UI 3.1

6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunuyor. Super AMOLED ekrana sahip olan telefon 189 gram ağırlığında. Şık tasarım ile dikkat çeken cihazın ekranı Corning Groilla Glass 5 ile korunuyor.

Galaxy A52 modelinin arka kısmında 64 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve 5 MP derinlik sensörü bulunuyor. Cihazın ön tarafında ise 32 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.