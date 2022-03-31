Samsung, Galaxy A52s 5G, A71 5G ve S20 FE 4G Modellerine One UI 4.1 Güncellemesini Gönderdi
Samsung söz verdiği gibi daha eski telefonlarına One UI 4.1 güncellemesini gönderiyor.
Samsung birkaç gündür yeni One UI 4.1 güncellemesini yeni birkaç telefona daha göndermeye başladı. Önce Galaxy S20 FE 5G'ye gelen güncelleme bugün 4G'ye de geldi.
Güncelleme birden fazla bölgede hem Exynos hem de Snapdragon modellerine gönderiliyor. One UI 4.1 güncellemesi aynı zamanda One UI 4.0'ı tamamen atlayan Galaxy A71 5G'ye de geliyor. BAE ve Kore'de satılan A71 5G sürümleri, Mart 2022 güvenlik yaması seviyesiyle birlikte One UI 4.1'i alan ilk telefon oldu.
One UI 4.1 Güncellemesi Tüm Modellere Ne Zaman Gelecek?
Son olarak Galaxy A52s 5G, Avrupa ve Kore'de One UI 4.1 güncellemesini aldı ve yakında daha fazla bölgede de kullanıma sunulacak. A52s 5G'ye gelen bir önceki One UI 4.0 güncellemesi birçok soruna yol açmıştı ancak One UI 4.1 güncellemesinin sorunların tamamını düzelteceği umuluyor.
Tüm bu sürümlerde dağıtımların aşamalı olduğunu unutmayın, bu nedenle tüm telefonların One UI 4.1 güncellemesine erişmesi birkaç gün (hatta haftalar) alabilir. Sabırsızsanız ve bu telefonlardan birine sahipseniz, Ayarlar > Yazılım Güncellemesi kısmına giderek manuel olarak kontrol edebilirsiniz.
Eğer Samsung'un One UI 4.1 güncellemesini göndereceği telefonların tamamına göz atmak istiyorsanız aşağıdaki haberimizi inceleyebilirsiniz.
Dört Samsung Modeline Daha One UI 4.1 Güncellemesi Geldi
Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S22 ile karşımıza çıkan yeni One UI 4.1 güncellemesi, dört Samsung modeline daha geldi. Daha önce Galaxy S21, Note 20, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Flip 3 ve Galaxy S20 FE 5G gibi cihazlar için yayınlanan bu yeni güncelleme, şimdi de orta segment dört Samsung modeli için dağıtımına devam ediyor.
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