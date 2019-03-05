Samsung Galaxy A60’ın Özellikleri Sızdırıldı

Geçtiğimiz ay düzenlediği lansmanda yeni amiral gemileri Galaxy S10, S10 + ve S10e ’yi suya indiren Samsung, rotayı bu kez orta segmente çevirdi. Güney Koreli şirketin merakla beklenen bir diğer cihazı Galaxy A60’ın özellikleri belli oldu.

Orta segmentteki cihaz portfölyösünü zenginleştirmek isteyen Samsung, fiyat/performans noktasında kullanıcılara iyi bir alternatif sunmayı hedefliyor.

Bir süredir Galaxy A60 üzerinde çalışan Güney Koreli şirket, cihazı Galaxy A50 ile henüz duyurulmamış olan Galaxy A70 arasında bir yerde konumlandırıyor.

Bugün itibarıyla özellikleri ortaya çıkan Galaxy A60, orta segmentin en iddialı telefonlarından bir tanesi olacak gibi görünüyor.

Samsung Galaxy A60 Özellikleri

Telefon, 6.7 inç FHD + Süper AMOLED Infinity-U ekrana sahip. Samsung’un, yeni Galaxy A serisinde su damlası tarzı çentik tasarımını benimsediğini görüyoruz. Galaxy A50 gibi ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olan cihaz, üçlü kamera sistemiyle donatıldı.

Sızdırılan özelliklere göre Galaxy A60, 5 megapiksel derinliğe ve 8 megapiksel geniş açılı kameraya sahip 32 megapiksel birincil sensör ile donatılacak.

Galaxy A50’nin 4.000mAh’lık bataryasına kıyasla 4.500mAh değerinde bir bataryaya sahip olan telefon, 6 / 8GB RAM ve 128GB depolama alanı sunacak. Cihazda ayrıca Qualcomm’un kısa süre önce tanıttığı yeni yonga seti Snapdragon SM6150 olacak.

Samsung Galaxy A60’ın ne zaman piyasaya çıkacağı henüz belli değil; ancak kısa bir süre içerisinde kullanıcılarla buluşacağını tahmin ediyoruz.