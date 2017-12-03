Samsung Galaxy A7 Gidiyor Yerine A8+ 2018 Geliyor!

Samsung'un yeni yılın ilk ayında tanıtacağı cihazın isminin A7 2018 olması bekleniyordu. Ancak Çinli Weibo sitesinden gelen bir görsele göre yeni cihaz Galaxy A8+ 2018 ismine sahip olacak. İlk olarak 2016 yılında tanıtılan A serisi, günümüz itibarıyla üst segment pazarında kullanıcılarla buluşuyor.

Kod numarası SM-A730F olan yeni A8 cihazı pek çok kişiyi ters köşe etmeyi başardı. Çünkü 2018 yılında A7 cihazının yeni bir versiyonu gelecek diye düşünülüyordu. Fakat bu cihaz yerine A8+'ı çıkaracak olan Samsung'un, Ocak ayında yeni A serisini kullanıcılara sunabileceği düşünülüyor. Çünkü şirketin 2 yıldır geleneği bu şekilde ilerliyordu ve bu sene de değişmeyeceği söyleniyordu. Ancak hiç şüphesiz yeni A serisinin en merak edilen telefonu A8+ 2018 olacak.

Çinli Weibo sitesi tarafından sızdırılan görsele baktığımızda A8+ 2018'in 18:9 ekran formatıyla geleceğini görüyoruz. Tasarım olarak Galaxy S8'e benzeyen cihazda çift kamera olduğu ve parmak izi sensörünün arkaya yerleştirildiği ifade ediliyor.

Ayrıca Samsung'un tüm telefonlarına aynı seri numarasını vermek istediği de bir süredir gündemde. Yani A3 ve A5 cihazlarına sırayla A8 Mini, A8 model adlarını verebilir. Böylelikle Galaxy S8, Note 8 ve A8 serisi tamamlanmış olur. Çünkü hatırlarsınız ki Samsung, Note serisinde 6'yı atlayıp direkt 7'ye geçmişti. Bunu da Galaxy S7 ve Note 7'nin aynı yıl içine denk gelmesi için yapmıştı.