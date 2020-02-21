Samsung Galaxy A70, Android 10 Güncellemesini Aldı

Samsung, telefonlarına Android 10 yazılım güncellemesini hızla vermeye devam ediyor. Galaxy A serisinin yeni üyeleri Galaxy A30 ve A50’nin ardından A70 de Android 10 güncellemesini aldı.

Samsung, akıllı telefonlarına yazılım güncellemelerini geçtiğimiz senelere kıyasla çok daha hızlı veriyor. Üst seviye Samsung telefonlar Android 10 güncellemesini aldı, orta üst seviye modeller de Android 10 güncellemesini almaya devam ediyor. Galaxy A70, Android 10 güncellemesini alan telefonlardan biri. Henüz Türkiye için olmasa da bu modele Android 10 güncellemesi verildi. 2GB büyüküğünde olan güncelleme, One UI 2 ile özelleştirilen Android 10 sürümünü getiriyor ve 1 Şubat 2020 güvenlik güncellemesini içeriyor.

Samsung tarafından paylaşılan yol haritasına göre Android 10’un A70’e Nisan ayında gelmesi gerekiyordu ancak güncelleme şimdiden dağıtılmaya başlandı. Güncellemenin Türkiye dahil diğer ülkelere gelmesi Nisan ayını bulacak gibi görünüyor.