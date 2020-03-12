Samsung Galaxy A70 için Android 10 Müjdesi

Samsung'un geçtiğimiz aylarda satışa sunduğu akıllı telefon modeli olan Galaxy A70, Android 10 güncellemesi almaya başladı.

Samsung Galaxy A70, Android 10 ve One UI 2.0 Güncellemesi Alıyor

Gelen açıklamalarda Ukrayna'da yer alan Samsung Galaxy A70 modellerine Android 10 güncellemesinin gönderildiği söylendi. Güncellemenin Şubat 2020 güvenlik düzeltme ekiyle geldiği açıklandı. Güncellemenin Türkiye'de 1 Nisan 2020 ile 1 Mayıs 2020 tarihleri arasında dağıtılması beklenmekte.

Güncellemenin cihazınıza gelip gelmediğini öğrenmek için "Ayarlar" bölümünden "Yazılım Güncelleme" seçeneğine gitmeniz gerekmekte. Bu alandan güncellemeleri denetle demeniz yeterli. Güncellemenin boyutunun kaç GB olduğu bilinmiyor. Hemen aşağıdan One UI 2.0 arayüzünün nasıl göründüğünü izleyebilirsiniz.

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