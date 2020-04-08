Samsung Galaxy A71 5G Geekbench'te! İşte Özellikleri

Samsung Galaxy A71 Ocak ayından beri piyasada ancak 5G versiyonu henüz tanıtılmadı. TENAA, 3C gibi çeşitli sertifikasyon kurumlarında gördüğümüz cihaz son olarak Geekbench’te ortaya çıktı. Samsung Galaxy A71 5G özellikleri haberimizde.

Samsung Galaxy A71 5G, popüler benchmark sitesi Geekbench’te SM-A716U model numarasıyla (Amerika’da çıkacak model olması muhtemel) göründü.

Qualcomm’un 8 çekirdek ve 1.8GHz hızda “Lito” kod adlı yeni işlemcisi ile geleceği görülüyor. Aynı işlemci yakından tanıtılacak LG telefonda da görülmüştü. Yeni Samsung cihaz 6GB RAM’e sahip ve muhtemelen One UI 2.0 ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Telefon, tek çekirdek testinde 468 puan, çok çekirdek testinde 1606 puan aldı. Galaxy A71’in 32 megapiksel selfie kamerayı barındıran delik çentikli 6.7 inç Super AMOLED ekranlı A71’in tasarımını koruması bekleniyor. Arka tarafta 64 megapiksel ana, 12 megapiksel ultra geniş, çift 5 megapiksel modülden (biri makro diğeri derinlik) oluşan L şeklinde dörtlü kamera kurulumu bizleri karşılayacak. Pil tarafında, 25W hızlı şarjı destekleyen 4370 mAh batarya ile gelecek.

Galaxy A71 5G telefonun Amerika, Çin, Avustralya, Yeni Zelanda ve çeşitli Avrupa pazarlarında satışa sunulması bekleniyor.