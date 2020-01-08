Samsung Galaxy A71 & Galaxy A51 Ön İnceleme - Galaxy A Serisine Ne Oluyor?

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES 2020'de görücüye çıkan teknolojik cihazları sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda Samsung'un A serisi yeni akıllı telefon modellerine bakıyoruz. Ön inceleme videomuza geçmeden önce dilerseniz A71 ve A51'in teknik özelliklerine bir göz atalım.

Samsung Galaxy A71, 6.7 inç ekrana sahip. Gücünü Snapdragon 730G yonga setinden alan akıllı telefonda 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. 4.500 mAh bataryadan beslenen cihazda 25 Watt'lık hızlı şarj teknolojisi yer almakta. Akıllı telefonun arka tarafında 5 adet kamera sensörü bulunuyor. Ön kısımda ise bir adet sensör bulunmakta.

Samsung Galaxy A51, 6.5 inçlik ekran ile gelmekte. Cihazda 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunmakta. Gücünü 8 çekirdekli Exynos 9611 yonga setinden alan akıllı telefonda 4.000 mAh'lık batarya bulunuyor. A51'in arka tarafında 4 adet kamera sensörü bulunmakta. Ön tarafında ise 1 adet kamera sensörü yer almakta.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan ön inceleme videomuz geçelim. Hemen aşağıdan Samsung Galaxy A71 ve Galaxy A51 ön inceleme videomuzu izleyebilirsiniz.

CES 2020'den videolarımız gelmeye devam edecek. YouTube kanalımıza buradaki bağlantı üzerinden abone olarak en yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Tamindir'i takipte kalın!