Samsung Galaxy A71 ve Galaxy A51’in 5G’li Versiyonları Geliyor!

Samsung, Galaxy A71’i geçtiğimiz Aralık ayında duyurmuştu. Teknoloji devinin şimdilerde ise Galaxy A71’in 5G uyumlu bir sürümü üzerinde çalıştığı ve bu cihazın ABD ile Çin’de satışa sunulacağı söyleniyor. Ancak ortaya çıkan yeni bir habere göre, Galaxy A71 5G ABD ve Çin’in yanı sıra başka ülkelerde de satışa sunulacak.

Buna göre, Samsung şu anda SM-A716B model numarasına sahip, 5G uyumlu bir Galaxy A71 versiyonu üzerinde çalışıyor. Yeni cihazın ABD ve Çin’in yanı sıra başka ülkelerde de satışa sunulacağı biliniyor fakat bu ülkelerin hangileri olacağı henüz net değil. Yine de yeni cihazın muhtemelen Avustralya, Yeni Zelanda ve bazı Avrupa ülkelerinde satışa sunulacağını tahmin ediyoruz.

Samsung, Galaxy A71 5G’nin yanı sıra Galaxy A51’in de 5G uyumlu bir sürümü üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz ay Geekbench’te ortaya çıkan bu sürüm, Exynos 980 yonga seti, 6GB RAM ve Android 10 işletim sistemiyle gelecek.

Samsung tarafından 5G’li Galaxy A51 ve Galaxy A71 hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bir yandan teknoloji devinin bu cihazları resmi olarak duyurmasını beklerken, bir yandan da Galaxy A71 ve Galaxy A51 için hazırladığımız ön inceleme haberimize göz atabilirsiniz.