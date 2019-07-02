Samsung Galaxy A80 Satışa Çıktı! İşte Fiyatı

Hatırlarsınız ki Samsung geçtiğimiz aylarda yeni akıllı telefon modeli olan Galaxy A80'i düzenlediği basın lansmanında tanıtmıştı. Bugün ise A80'i satışa çıkardı. Sizler için Samsung Galaxy A80'in tüm teknik özelliklerini ve satış fiyatını derledik.

Samsung Galaxy A80 Özellikleri

Samsung Galaxy A80, 6.7 inçlik Süper AMOLED ekrana sahip. 8 GB RAM'e ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olan A80, Qualcomm'un Snapdragon 730 yonga setinden gücünü alıyor. Samsung Galaxy A80, üçlü döner bir kamera sistemi ile gelmekte. Bu kameraların sensörleri şu şekilde: 48 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel yardımcı kamera ve portre fotoğraflar için derinlik algılayıcı.

Ekrandan parmak izi okuma teknolojisine sahip olan Samsung Galaxy A80, Android 9.0 Pie ile beraber kutudan çıkmakta. 3.700 mAh bataryaya sahip olan A80, USB Type-C bağlantı noktası üzerinden şarj olmakta.

Samsung Galaxy A80 Fiyatı

Siyah, beyaz ve altın olmak üzere 3 farklı renk ile satışa çıkan Samsung Galaxy A80, Malezya, Orta Amerika, Afrika ve Avrupa'da piyasaya bağlı olarak 734 dolar ile 961 dolar arasından satışta. Cihazın ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor.

Sizler Samsung Galaxy A80 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce cihaz pahalı mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!