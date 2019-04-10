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Samsung Galaxy A80, Lansmana Saatler Kala Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy A80, Lansmana Saatler Kala Ortaya Çıktı
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | Mobil

Samsung’un bugün düzenleyeceği Galaxy Etkinliği’ne saatler kala, lanse edeceği yeni Galaxy A serisinin özellikleri sızdırıldı. Geekbench’te ortaya çıkan Galaxy A80, premium modellerle arasındaki mesafeyi azaltacak gibi görünüyor.

Geçtiğimiz şubat ayında Galaxy S10 ailesini tanıtan Samsung, bu kez orta segmentte konumlandırdığı cihazlarını görücüye çıkaracak.

Yeni Galaxy A serisini, amiral gemisi modellerine yaklaştıran Güney Koreli şirket, kullanıcılara hem tasarım hem de performans anlamında iyi bir alternatif sunmak istiyor.

samsung galaxy a80 geekbench

Bugün düzenlenecek Galaxy Etkinliği’nde tanıtılacak olan Galaxy A80, Geekbench testinde ortaya çıktı. Veriler, Snapdragon 675'in halefi olduğu söylenen SM6150 yonga setine işaret ediyor. A80’nin ayrıca orta menzilli bir cihaz için oldukça cömert olan 8GB RAM’e sahip olduğu belirtiliyor.

Geekbench testine göre Galaxy A80, tek çekirdekte 2488, çoklu çekirdekte ise 6732 puan almış durumda. 

Samsung, A80’e dair henüz resmi bir açıklama yapmadı; ancak önceki sızıntılar, cihazın 25W kablosuz şarj ile desteklenen 3.700mAh bataryaya sahip olacağını gösteriyordu. 

Samsung'un Galaxy Etkinliği, 10 Nisan yani bugün saat 19:00'da Bangkok, Milan ve Sao Paolo'da eşzamanlı olarak gerçekleşecek. 

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