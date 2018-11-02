Samsung Galaxy A9'un Dört Arka Kamerası Videoda Göründü

Samsung, dünyanın dört arka kameralı ilk akıllı telefonu Galaxy A9’u geçtiğimiz ay düzenlediği bir etkinlikte tanıtmıştı. Telefon tanıtıldığı ilk andan itibaren dikkatleri üzerine çekmiş olsa da cihazın arka kısmında neden dört kamera kullanıldığı bazıları için merak konusu olmuştu.

Samsung’un yayınladığı yeni videoda, tek bir akıllı telefona neden dört arka kamera yerleştirildiği gayet güzel bir şekilde anlatılıyor. Videoda, her bir arka kameranın ne işe yaradığı, örneklerle birlikte detaylı şekilde gösteriliyor.

Galaxy A9’un dört arka kemarasından en üstte yer alanı 8 MP çözünürlüklü ultra geniş lensi ve 120 derecelik görüş açısıyla oldukça geniş açılı çekimler yapabiliyor. Bunun hemen altındaki kamera ise 10 MP çözünürlüklü telephoto adlı lensiyle 2 kat optik yakınlaştırmayı mümkün kılıyor.

Yukardan aşağıya doğru inerken üçüncü sıradaki kamera ana kamera olarak adlandırılıyor ve 24 MP çözünürlük sunuyor. Bunun hemen altında yer alan dördüncü kamera ise 5 MP çözünürlüklü derinlik algılayabilen bir sensöre sahip. Bu sayede bokeh efektli (arkası bulanık) çekimler yapılabiliyor.

Galaxy A9’u ön plana çıkaran dört arka kameranın dışında, cihazın ön yüzünde 24 MP çözünürlük sunan bir selfie kamerası bulunuyor. Telefon, ışık altında değişim gösteren üç farklı renk seçeneğiyle sunuluyor. Galaxy A9 aynı zamanda Samsung’un amiral gemisi telefonlarından birisi olmadığı halde, Bixy akıllı asistan özelliğine sahip olan özel bir telefon.

Galaxy A9’un teknik detayları ise şunlardan oluşuyor; Snapdragon 660 işlemci, 6 GB / 8 GB RAM, 128 GB dahili hafıza, 6.3 inç Super AMOLED Infinity display (sonsuz ekran) ve 3,800 mAh batarya.

Samsung Galaxy A9’un Aralık ayından itibaren Türkiye’de de satışa sunulması bekleniyor.