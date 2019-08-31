Samsung Galaxy A90 5G’nin Özellikleri Sızdırıldı

Dün Samsung Galaxy A90 5G’nin tasarımını doğrulayan bir tanıtım posteri görmüştük. Bugün ise dünkü sızıntıyı destekleyen bir sızıntı olarak, telefonun kutusunun sızdırıldığını görüyoruz.

Kutu, Galaxy A90 5G’nin temel özelliklerini gözler önüne seriyor. Sızan bilgilere bakılırsa cihazda 6GB RAM, 128 GB depolama alanı ve sekiz çekirdekli bir işlemci bulunuyor. Bu muhtemelen bir Snapdragon 855 yonga setinin de yer aldığını gösteriyor.

Diyagonal olarak 170.3 mm ölçülerine sahip 6.7 inç FullHD+ Infinity-U Super AMOLED ekran da kutuyla birlikte sızan önemli özelliklerden biri olarak dikkat çekiyor.

Galaxy A90 5G, 32 MP selfie kamerasına ve arka kısmında da 48 MP, 5 MP ve 8 MP’lik üçlü kamera kurulumuna sahip.

Kutuda telefonun batarya kapasitesinin ne olacağı belirtilmiyor ancak 25W hızlı şarj desteği doğrulanıyor.

Galaxy A90 5G hakkında şimdiye kadar Samsung’dan bir haber alamadık ancak Güney Koreli teknoloji devi yeni cihazını kısa bir süre sonra resmi olarak karşımıza çıkarabilir.