Samsung Galaxy A90 5G Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Samsung merakla beklenen Samsung Galaxy A90 5G'yi tanıttı. Gelin hep beraber Samsung Galaxy A90 5G'nin tüm teknik özelliklerine yakından bakalım.

Samsung Galaxy A90 5G Özellikleri

Samsung'un 5G bağlantısı olan ilk orta menzilli akıllı telefon modeli olan Galaxy A90 5G, Galaxy A80 gibi 6.7-inçlik bir Süper AMOLED ekrana sahip. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 855 yonga setinden alan cihazda 6GB/ 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunmakta. Cihazın depolama alanı Micro-SD kart yardımı ile 512GB'a kadar artırılabilmekte.

Cihazın ön tarafında bir adet 32 megapiksellik selfie kamerası bulunmakta. Galaxy A90 5G'nin arka tarafında ise üç adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri şu şekilde: 48MP birincil sensör, 8MP ultra geniş açılı mercek ve 5MP derinlik sensörü.

4.500mAh bataryaya sahip olan A90 5G'de 25 Watt'lık hızlı şarj teknolojisi bulunmakta. Galaxy A90 5G, ayırca Samsung DeX'i de destekliyor ve bu özelliğe sahip ilk A serisi akıllı telefon olma ünvanını elinde taşıyor.

Galaxy A90 5G, Samsung'un Kore pazarında 4 Eylül'den itibaren siyah ve beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Samsung, henüz telefonun fiyat bilgilerini açıklamadı.

Akıllı telefonun önümüzdeki aylarda ülkemizde de satışa çıkması bekleniyor. Cihazın satış fiyatı hakkında detaylar geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!