Samsung, Galaxy A90’ı Avrupa’da da Piyasaya Sürebilir

Samsung bir süredir Galaxy A serisi akıllı telefonlarını daha fazla model, daha fazla özellik ve agresif bir fiyatlandırma politikasıyla 2019 yılı için yeniliyordu. Şirket bu yeni strateji kapsamında şimdiye kadar Galaxy A10, A30 ve A50 modellerini piyasaya sürdü. Samsung’un önümüzdeki aylarda Galaxy A90 da dahil olmak üzere Galaxy A serisine ait daha fazla cihaz piyasaya çıkarmayı planladığına dair kanıtlar da var.

Galaxy A90, model numarasından da anlaşılacağı üzere bu yeni cihazlar arasında muhtemelen en seçkin model olacak. Bu telefonla ilgili olarak şimdiye kadar çıkan haberlerde, cihazın Çin’e özel bir cihaz olabileceği belirtiliyordu. Fakat ortaya çıkan yeni haberlere göre durum daha farklı görünüyor. Çünkü Galaxy Club, Samsung’un, SM-A905F model numarası altında Galaxy A90 modelinin Avrupa’ya özel bir versiyonunu geliştirdiğini keşfetti. Bu bilgi, cihazın Avrupa’da bir yerlerde satışa sunulacağını doğrulasa da, tam olarak hangi pazarlarda satışa sunulacağını tahmin etmek için şimdilik yeterli değil.

Yepyeni Bir Kamera Sistemi Gelebilir

Şimdiye kadar Galaxy A90 hakkında, yerleşik bir kamera sistemine ait bazı belirsiz ama heyecan verici söylentiler dışında sızdırılan çok fazla bilgi olmadı. İddialara göre cihaz 'yükseltilebilen ve dönebilen kamera çözümü' olarak adlandırılan yeni bir özelliğe sahip 48 MP’lik bir kamera ile gelecek. Bu sistemin kaydırılabilen ve dönebilen bir mekanizmaya sahip tek bir kameradan oluşacağı ve bu kameranın hem arka kamera olarak hem de selfie kamerası olarak kullanılabileceği söyleniyor.

Orta seviyeli bir telefonda yepyeni bir kamera sistemine yer verilmesi aslında tuhaf karşılanabilir fakat söz konusu Samsung olunca bu durum tuhaf değil. Çünkü şirket, geçtiğimiz yıl orta seviyeli akıllı telefonları için strateji değişikliği yapacağını açıklamıştı.

Samsung yeni stratejisi kapsamında, artık orta seviyeli akıllı telefonlarını çok daha yenilikçi özelliklerle donatacak. Hatta bu yeni özellikler, ilk olarak Samsung’un amiral gemisi cihazlarında piyasaya sürülmeyi beklemeyecek ve orta seviyeli cihazlardaki yerlerini alacak. 2018 yılında piyasaya sürülen Galaxy A7 modelindeki üçlü kamera sistemi ve yine aynı yıl piyasaya sürülen Galaxy A9 modelindeki dörtlü kamera yerleşimi de, Samsung’un bu yeni stratejisinin birer sonucu olarak ortaya çıkarıldı.