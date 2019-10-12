Samsung Galaxy A91 Geliyor! İşte Özellikleri

Samsung'un yeni akıllı telefon modeli hakkında detaylar gelmeye başladı. Samsung Galaxy A91'in teknik özellikleri ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda Galaxy A90 modelini tanıtan şirket A91 modeli için çalışmalara başladı.

Samsung Galaxy A91, 6.7 inçlik Infinity-U ekran ile gelecek. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 855 yonga setinden alacak olan akıllı telefonda 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı yer alacak.

Cihazın ön tarafında bir adet f/2.2 diyafram açıklığına sahip 32 megapiksel kamera sensörü bulunacak. Arka tarafta ise toplamda üç adet kamera sensörü yer alacak. Bu kamera sensörleri şu şekilde olacak: 48MP ana, 12MP geniş açı ve 2MP derinlik sensörü.

Samsung Galaxy A91, 4.500 mAh bataryadan beslenecek ve 45 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Cihazın Android 10 işletim sistemi ile gelen ilk Samsung telefonlar arasında olacağı söyleniyor.

Akıllı telefonun fiyatı hakkında herhangi bir bilgi şu an için bulunmuyor. Samsung Galaxy A91'in bu yıl sonunda Hindistan'da piyasaya sürüleceği konuluşuyor. Samsung Galaxy A91 hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.