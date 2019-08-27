Samsung, Galaxy A91 Hakkında Önemli Bir Bilgiyi Doğruladı

Samsung halihazırda yeni Galaxy A serisi akıllı telefonlar üzerinde çalışıyor ve hatta bunlardan birkaçı son zamanlarda resmileşmiş olsa da (daha fazlası da yolda) şu anda burada 's' versiyonlarından bahsetmeyeceğiz.

2020 A ailesi, isimlerinin sonu '1' ile biten cihazlardan oluşacak ve serinin en üst noktasındaki cihaz da Galaxy A91 olacak.

Bu ayın başlarında bu telefonun sahip olacağı bazı özellikler ortaya çıkmıştı. Buna göre Galaxy A91’de 108 MP ana kamera, 16 MP ultra geniş kamera, 5x optik zoom ile birlikte bir 12 MP telefoto kamera ve bir 3D ToF kamerası bulunacak.

Bu bilgilerden sonra ise şimdilerde Samsung’un kendisi tarafından Galaxy A91 hakkında önemli bir bilgi daha doğrulandı. Samsung Macaristan’ın resmi internet sitesine göre, Galaxy Note10+ ve Note10+ 5G’de bulunan 45W kablolu hızlı şarj özelliği, Galaxy A91’de de bulunacak.

Ayrıca uzun zamandır hakkında birçok söylenti dolaşan Galaxy A90 5G’nin de yakın bir gelecekte piyasaya çıkacağı doğrulandı. Ancak bu modelde sadece 25W kablolu şarj desteği sunulacak. Galaxy A90 5G, Samsung’un diğer 5G destekli cihazlarından daha uygun bir fiyata sahip olacak. Ancak yine de çok uygun bir fiyata sahip olacağını söylemek pek de mümkün değil.