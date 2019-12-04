Samsung Galaxy A91 Render Görselleri Ortaya Çıktı! İşte Dikkat Çeken Özellikleri

Samsung'un yeni akıllı telefon modeli hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Samsung Galaxy A91'in render görselleri ortaya çıktı. Tasarımı ile Samsung Galaxy Note 10'a çok benzeyen A91, özellikleri ile şaşırtıyor. Gelin hep beraber Samsung Galaxy A91'in özelliklerine ve tasarımına yakından bakalım.

Samsung Galaxy A91 Özellikleri ile Şaşırtacak

6.7 inçlik bir Süper AMOLED ekrana sahip olacak olan Samsung Galaxy A91, gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alacak. 8 GB RAM'e ve 128 GB dahili depolama alanı ile gelecek. Cihazın ön tarafında bir adet f/2.2 diyafram açıklığına sahip 32 megapiksel kamera sensörü bulunacak. Arka tarafta ise toplamda üç adet kamera sensörü yer alacak. Bu kamera sensörleri şu şekilde olacak: 48MP ana, 12MP geniş açı ve 2MP derinlik sensörü.

Samsung Galaxy A91, Samsung Galaxy Note 10'da olduğu gibi 45 Watt'lık hızlı şarj ile gelecek. 4.500 mAh bataryadan beslenecek olan A91, Android 10 işletim sistemi ile gelecek.

Hemen aşağıdan Galaxy A91'in nasıl görüneceğini hemen aşağından bakabilirsiniz.