Samsung Galaxy Book Flex 2 5G Kutu Açılışı Videosu Yayımlandı

Samsung Galaxy Book Flex 2 5G kutu açılışı videosu paylaşıldı. Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung tarafından yayımlanan kutu açılışı videosu ile beraber yeni bilgisayar modeli Glaxy Book Flex 2 5G’nin kutu içeriği belli oldu. Yayımlanan unboxing videosu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Samsung, Galaxy Book Flex 2 5G Kutu Açılışı Videosu Neler Sunuyor?

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz hafta 2021 dizüstü bilgisayar serisini tanıttı. Şirketin Galaxy Book Flex 2, Galaxy Book Flex 2 5G, Galaxy Book Ion 2 ve Notebook Plus 2 olmak üzere dört yeni Windows 10 işletim sistemine sahip dizüstü bilgisayarı bulunuyor. Teknoloji devi, Galaxy Book Flex 2 5G olarak isimlendirdiği bilgisayarın kutu açılışı videosunu ve cihazda yer alan özelliklerin nasıl kullanılacağına ilişkin bir video yayımladı.

1 dakika 23 saniye uzunluğundaki kutu açılışı videosuna baktığımızda hem tablet hem de dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen Galaxy Book Flex 2 5G’nin çok şık bir kutuya sahip olduğunu görüyoruz. Cihazın kutu içeriğinde ise USB Type C şarj cihazı, SIM kart çıkarma iğnesi, kullanım kılavuzu ve elbette cihaz yer alıyor.

Cihazın sol kısmında güç butonu, nano SIM kart, USB 3.0 ve HDMI girişleri bulunuyor. Kutudan çıkan iğne sayesinde SIM kart yuvası pratik bir şekilde çıkarılabiliyor. Sağ tarafta ise USB Type C, Thunderbolt ve kulaklık girişleri ile hafıza kartı slotu yer alıyor. Bilgisayarın ön tarafına ise S Pen olarak isimlendirilen kalem gizlenmiş. Kullanıcılar, cihazın ön kısmında bulunan butona dokunarak hızlı bir şekilde kaleme ulaşabilir ve pratik bir biçimde not alabilir.

Samsung Galaxy Book Flex 2 Özellikleri

13,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan bilgisayar, bu ekran üzerinde kullanıcılara Full HD çözünürlük sunuyor. 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar SSD’ye sahip olan cihazın işlemci tarafında 11. Nesil Intel Core i5 ve i7 seçenekleri bulunuyor. 13 MP çözünürlüğünde kamera ve 720p çözünürlük sunan web kamerasının yer aldığı 2’si 1 bilgisayar, parmak izi okuyucu, Wi-Fi 6, Wi-Fi Direct ve Bluetooth 5.1 sunuyor.